تسجيل
11:25 GMT14 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فاكهة الأناناس

    7 أطعمة تقضي على الفيروسات نهائيا

    © CC0
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103387/71/1033877186_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_60dc0211774cdcff0d2f27fdc07e0b2b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005141045428671-7-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/

    معركة كبيرة يخوضها جسم الإنسان في مكافحة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، سلاحه الأول والأهم فيها هو الجهاز المناعي الذي يخوض المعركة محاولا منع تسلل هذه الفيروسات والبكتيريا إلى داخل جسم الإنسان لتصيبه بالأمراض المختلفة.

    حتى فيروس كورنا المستجد، المسبب لمرض كوفيد 19، يمكن النجاة منه كلما كانت مناعة الجسم قوية، وهذه القوة تحتاج دائما لتغذية سليمة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول مجموعة محددة من الأطعمة، ثبت أنها قادرة على محاربة الكائنات الدقيقة، وتقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، بحسب موقع "Food.ndtv".

    طبيب يرتدي بدلة واقية يفحص فتاة، تحاليل فيروس كورونا، في أحمد آباد، الهند 8 أبريل 2020
    © REUTERS / Amit Dave
    الكشف عن سبب ضعف المناعة لدى الإنسان المعاصر

    1- العسل

    يحتوي العسل على إنزيمات يطلق عليها اسم بيروكسيد الهيدروجين، ويعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية، إذ تساهم تلك الإنزيمات في القضاء على الجراثيم والأجسام الغريبة، وينصح به عادة عند الاستيقاظ من النوم.

    2- الثوم

    واحد من أكثر الأطعمة فائدة، ينصح بتناول فص ثوم على الريق يكبح جماح النشاط الجرثومي في الأمعاء، كما يساهم في تنقية الجسم من السموم، نظرًا لمحتواه العالي من مركب السلفيدريل.

    ويحتوي الثوم على بعض المواد التي تدخل في تركيب المضادات الحيوية المتداولة.

    3- الليمون

    يعتبر الليمون من الوصفات الشعبية لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، سواء إضافته للأطعمة أو تناوله كعصير، لكن هذا ليس مجرد وصفة شعبية وإنما ثبت صحتها علميا، لما يحتويه الليمون من نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويتميز الليمون بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

    4- الأناناس

    يحتوي الأناناس على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، لذا كان الأناناس، وهو فاكهة استوائية، بين العلاجات المستخدمة في الطب التقليدي. 

    مستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020
    © Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
    الكشف عن تاريخ انتهاء المناعة المكتسبة ضد فيروس كورونا

    ومن بين العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الأناناس مضادات الأكسدة المكافحة للشوارد الحرة بجسم الإنسان، والبروميلين المضاد للالتهابات الجيوب الأنفية.

    5- الكركم

    يحتوي الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهو مركب كيميائي يتميِّز بخصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا. 

    ويحتوي الكركم على نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، مثل الحديد والفسفور والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، وفيتامين (سي، هـ، ك).

    6- الزنجبيل

    يعرف عن الزنجبيل أنه من التوابل التي تحتوي على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائية المقوية للجهاز المناعي، مثل مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

    وكذلك يحتوي الزنجبيل على مركبات الكيميائية تسمى "Sesquiterpene"، والمعروفة بقدرتها على قتل الفيروسات التي تهاجم الأنف، والتي تسبب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

    7- زيت جوز الهند

    يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، مثل حمض اللوريك وحمض الكابريليك، وكلاهما قادران على تعطيل العديد من أنواع البكتيريا والفطريات، فضلًا عن دورهما في علاج الالتهابات الجلدية.

    انظر أيضا:

    5 طرق طبيعية لتقوية جهاز المناعة
    دراسة: فيروس كورونا يهاجم جهاز المناعة على طريقة الإيدز
    أطعمة تضر الجهاز المناعي
    اكتشاف يمكنه إنقاذ حياة الملايين... ماذا وجد العلماء في جهاز المناعة
    هل مشروبات رمضان تساعد على تقوية جهاز المناعة؟
    الكلمات الدلالية:
    مضاد للفيروسات, مكافحة فيروسات, فيروسات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك