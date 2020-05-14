أحدث ما أنتجه العصر... كاميرا بالأشعة تحت الحمراء... فيديو

واكتشف المستخدمون أنه يتم تحقيق التأثير عند تشغيل مرشح اللونية الضوئية، القادر على التقاط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية بالعين المجردة، لبعض المواد مثل أجهزة التحكم.

في الوقت نفسه، لا يمكن أن تكون هذه الميزة على جميع المواد حيث أن الكاميرا قادرة على التألق من خلال بعض السوائل النبيذ أو الكولا، حسب ماقاله مغردون على "تويتر".

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

وأوضح المستخدمون أن "موجات الأشعة تحت الحمراء بسبب طولها، مثل الموجات الخلوية، قادرة على المرور عبر الأجسام".

وأضافوا إن "OnePlus 8 Pro" قادر على التقاط مثل هذه الموجات، ولهذا السبب يضيء من خلال الأشياء.