كيف تحول سيارة قديمة لمنزل فاره... فيديو

يعد المنزل رمزا للاستقرار لأنه يكون في مكان ثابت نعود إليه مهما تغيرت الظروف، لكن زوجين قررا كسر تلك القاعدة بطريقة غريبة.

استطاع زوجان أن يحولا سيارة قديمة إلى منزل فاره يمنحهما متعة الحياة فيه بكل ما يحتويه من مقومات الحياة، إضافة إلى كونه قابل للحركة، وهو ما يسمح لهما بالحياة في أي مكان دون أن يتركا منزلهما.

Couple convert a van into a luxury mobile home and it looks fabulous



🎥YT: The Road Is Our Home pic.twitter.com/lvqBgVhu51 — The Sun (@TheSun) May 14, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، يوضح كيف استطاع الزوجان تفريغ السيارة القديمة من محتوياتها من المقاعد وفتح غرف جانبيا للتهوية وإنشاء تصميم جديد يسمح لهما بوضع الأشياء التي يريدونها في المكان.

ويظهر الفيديو كيف قام الزوجان بتجهيز الأرضيات والجدران ثم تصميم أبواب ونوافذ خاصة، إضافة إلى مرحاض ومطبخ، وحتى غرفة النوم.