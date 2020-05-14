كيف تحول سيارة قديمة لمنزل فاره... فيديو

استطاع زوجان أن يحولا سيارة قديمة إلى منزل فاره يمنحهما متعة الحياة فيه بكل ما يحتويه من مقومات الحياة، إضافة إلى كونه قابل للحركة، وهو ما يسمح لهما بالحياة في أي مكان دون أن يتركا منزلهما.
Couple convert a van into a luxury mobile home and it looks fabulous— The Sun (@TheSun) May 14, 2020
🎥YT: The Road Is Our Home pic.twitter.com/lvqBgVhu51
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، يوضح كيف استطاع الزوجان تفريغ السيارة القديمة من محتوياتها من المقاعد وفتح غرف جانبيا للتهوية وإنشاء تصميم جديد يسمح لهما بوضع الأشياء التي يريدونها في المكان.
ويظهر الفيديو كيف قام الزوجان بتجهيز الأرضيات والجدران ثم تصميم أبواب ونوافذ خاصة، إضافة إلى مرحاض ومطبخ، وحتى غرفة النوم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)