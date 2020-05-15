نشر صور نادرة لستيف جوبز من عام 2007

نشر مصمم برنامج "قارئ غوغل"، جايسون شيلين، صورًا لم تعرض سابقا من مكتب غوغل عام 2007، أظهرت عدة لقطات مع مؤسس شركة Apple ستيف جوبز.

ووفقا لشيلين، تم التقاط الصور في أغسطس/آب 2007 في غرفة طعام الشركة. ويظهر جوبز في الصور إلى جانب الشخصيات الرئيسية لغوغل، بينهم أحد المؤسسين لاري بيج، ورئيس مجلس الإدارة إريك شميدت.

My last week of work at Google, I strolled into the cafe to find Steve Jobs having lunch with Larry Page and Eric Schmidt. https://t.co/lkUlU9kWLd pic.twitter.com/jrcDeIP943 — Jason Shellen (@shellen) May 14, 2020

وتظهر الصور أنهم يناقشون شيئا معا في غرفة الطعام، وأوضح شيلين، أنه التقط الصور خلال أسبوع عمله الأخير مع غوغل، ويتذكر أنه استخدم موبايل من نوع "بالم تريو 680"، الذي تم إصداره عام 2006، لالتقاطها.

ووفقًا لموقع "9to5google"، تم التقاط الصور بعد إصدار أول هاتف ذكي "آيفون" في يناير/كانون الثاني عام 2007، وكان شميدت على خشبة المسرح أثناء عرض الهاتف وتحدث عن خرائط غوغل وتطبيق يوتوب. وتراجعت العلاقات بين الشركتين بعد أن أصدرت غوغل نظام تشغيل خاص بها "أندرويد".