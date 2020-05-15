ابنة أحمد زاهر تكشف ماذا فعل أثناء عرض مشهد "مريم" في مسلسل البرنس... فيديو

قالت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، إن والدها شخص طيب ويحب بناته، وأن شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" والذي يعرض في رمضان هذا العام، عكس شخصيته تماما.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية، أن والدها بعد انتهاء تصوير مسلسل "البرنس" ظل محتفظا بشخصية "فتحي" وكان يتعامل معهن في المنزل بعصبية.

وأوضحت أنها كانت تتشاجر مع والدها لأنه كان يستيقظ من النوم في حالة عصبية، إلى أن تحدثت معه وطلبت منه الهدوء وأن يخرج الشخصية من داخله حتى يعود إلى طبيعته.

وأكدت ليلى أن والدها حنون وطيب، وأن شخصية "فتحي" عكس شخصيته تماما.

وتابعت: "عندما عرض مشهد ترك مريم ابنة رضوان في الشارع، بكى كثيرا وهو يشاهده، مشيرة إلى أنها بكت بسببه وحاولت تهدئته".

إيه القهرة ووجع القلب ده 💔.. فتحي رمى بنت رضوان في الشارع ودموعها على وشها وسط زهول كل إخواته من جبروته 😭#البرنس pic.twitter.com/ioy0Y37Lmq — dmctv (@dmctv) May 11, 2020

"البرنس" من كتابة وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.