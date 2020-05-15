بريتني سبيرز تشارك صورا جديدة خلال الحجر الصحي

وتظهر بريتني سبيرز على الصور في بكيني لونه أسود وأبيض وتطفو المغنية على الماء في المرتبة الهوائية في مسبح منزلها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Май 2020 в 6:03 PDT

وعلقت بريتني على الصور التي حصلت على أكثر من 500 ألف إعجاب: "يا له من يوم جميل! بارككم الله!".

وأعجب المتابعون بمظهر بريتني البالغة من العمر 38 عامًا. وعلقوا قائلين: "ملكة المسابح!"، "أنت رائعة"، "نحيفة جدًا!"، "أحبك، بريتني".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 11 Май 2020 в 11:24 PDT

في وقت سابق، نشرت المغنية مقطع فيديو وهي تمارس الرياضة في منزلها مع صديقها، وقالت إنها فخور جدًا بامتلاكه برنامجًا للياقة البدنية أثناء بقائهم في المنزل.