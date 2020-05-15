بعد أشهر من تصوير "الاختيار"... خبر سار من مخرج المسلسل

أعلن بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار"، خبرا سارا، بشأن تصوير العمل الفني الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

وقال ميمي إنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد المسلسل، بعد قرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

وتم تصوير المشاهد الثلاثة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت مشهد وفاة أمير كرارة أو الشهيد أحمد المنسي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أنه تم تصوير آخر المشاهد مساء أمس الأربعاء فى منطقة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد كل من أمير كرارة وكريم العمرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.