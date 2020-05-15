شاهد... معتصم النهار يعطي درس تمثيل باللهجة السورية لرزان مغربي... فيديو

حل الفنان السوري معتصم النهار، ضيفا على حلقة الأمس من برنامج "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، صحبة الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر شاشة "إم بي سي مصر".

ونشرت رزان مغربي، عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، مقطع فيديو طريف جمعها بالفنان السوري الشاب، في كواليس تصوير البرنامج.

وظهرت في الفيديو وهي تتحدث اللهجة السورية وتسأل معتصم النهار، عما إذا كانت قد تحدثت بها بشكل صحيح أم لا، ليرد عليها قائلا أنها تبدو وكأنها من وسط أهل الشام.

وفيما علقت كاتبة: "هو القمر بيطلع بالنهار؟، ما فيّ قول عن ضيفنا الليلة إلا أنه قمر من سوريا جاي يغلب السقا... تفتكروا حيقدر؟".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير معتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الرابح بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الفنانة اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.