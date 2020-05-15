نيللي كريم مدافعة عن "بـ100 وش": لا يختلف عن "الجوكر" و"أوشن 11"

دافعت النجمة المصرية، نيللي كريم، عن اتهام موجّه إلى أحدث مسلسلاتها "بـ100 وش"، المعروض خلال شهر رمضان، بأنه يروّج للنصب ويدفع الناس لامتهان النصب كوسيلة سهلة لكسب الرزق.

وقالت، في حوار مع "سبوتنيك" سينشر تباعا، إن المسلسل كوميديا مشوقة خفيفة، الهدف منها فقط هو إسعاد الناس والترفيه عنهم ورسم البسمة على وجوههم، مؤكدة أنه ليس من الضرورة أن يحمل كل عمل فني رسالة.

وأشارت إلى أن "هناك أعمال فنية أجنبية حققت نجاحا عالميا كبيرا مثل الفيلم الحائز على جائزة أوسكار " الجوكر " الذي لم يعرض للمشاهدين جزاء البطل في النهاية" (وهو مريض نفسي تسبب في إحداث فوضى في البلاد وأصبح أشهر شرير في المجلات الهزلية).

كما أضافت أن "فيلم "أوشن 11" من بطولة جورج كلوني وبراد بيت يتناول مجموعة من النصابين، وتم تقديم أجزاء منه استثمارا لنجاحه" (كان آخرها "أوشن 8" إنتاج 2018).

ومسلسل بـ"100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب"، ويرصد مجموعة من النصابين المحترفين الذين يتعاونون لتنفيذ عمليات نصب لتحقيق أحلامهم في الثراء.