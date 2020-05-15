بسبب مشهد حذاء... ممثل مصري يتسبب في غضب كويتي

اعتذر الممثل المصري، مصطفى خاطر، للشعب الكويتي، بسبب أحد مشاهده في مسلسل "عمر ودياب"، الذي يعرض طوال شهر رمضان.

ويظهر خاطر في المشهد وهو يرتدي حذاء يحمل ألوانا تتشابه مع ألوان علم الكويت، الأمر الذي أغضب متابعيه في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر



من يوم ورايح اي واحد يدافع عن اي مصري سحبوا جنسيته .. اي واحد يقولي ترا مساكين بهف بلوك على ويهه .. pic.twitter.com/riIUllxznY — KEC🇰🇼 (@KECkuwait) May 14, 2020

وفي أول رد منه على مشهد حذائه المثير للجدل، اعتذر مصطفى خاطر عن "الخطأ غير المقصود" الوارد في المشهد.

وقال في رسالة مصورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "والله العظيم أكتر دولة سافرتها وليا فيها أصحاب هي دولة الكويت وبحبها جدا، ومش في دماغي الجزمة ألوانها أيه، أنا أسف طبعًا مش قصدي".

وكتب مصطفى خاطر مع رسالته المصورة: "والله يا جماعة غير مقصود تماما أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة، وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود... كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".

ومسلسل "عمر ودياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، ومن تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج معتز التوني‎.

يشار إلى أن مصطفى خاطر نال شهرته من كونه أحد أبطال الفرقة المسرحية "مسرح مصر"، التي أسسها الفنان أشرف عبد الباقي، والتي تخرّج منها العديد من الممثلين والممثلات إلى البطولة المطلقة في السينما والتلفزيون، مثل علي ربيع وويزو ومحمد أنور وكريم عفيفي وحمدي الميرغني وأوس أوس.