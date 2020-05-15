محمد زيدان يتحدث عن أسباب فسخ خطوبته لمي عز الدين... فيديو

كشف نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم السابق، محمد زيدان، عن أسباب انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين، بعد خطوبة دامت ما يقرب 4 أشهر فقط.

ونفى زيدان في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع طوال شهر رمضان، إن كان ارتباطه بمي عز الدين يعود إلى رغبته في نسيان زوجته الدنماركية، خلال فترة انفصاله عنها.

وعن سبب انفصاله عن مي عز الدين، قال محمد زيدان إن ذلك يعود إلى وجود اختلافات في الآراء بينهما، إلى جانب ظروف عملها، وأنه يعيش بعيدا عنها في ألمانيا بسبب احترافه في نادي "بوروسيا دورتموند".

لكن أكد زيدان في اللقاء أنه تربطه بمي عز الدين صداقة قوية رغم الانفصال، وأشار إلى أنها إنسانة جميلة جدا وكل الناس تحبها، ودائما ما تهنأه وتبارك له على كل إنجاز يحققه، وأكد أنه مستعد لإنقاذها من أي أزمة تتعرض لها رغم ارتباطه حاليا بزوجته الدنماركية.

من ناحية أخرى، نفى محمد زيدان في "شيخ الحارة والجريئة" اليوم الجمعة، مزاعم البرنامج بأنه أهدى صديقة لبنانية سيارتين إحداهما لونها فضي والأخرى حمراء اللون، وذلك بعد أن تعارف عليها في محل "كوافير"، وتعاون معها في تجارة بيع الشاشات المسطحة.