محمد رمضان ينشر جزءا من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"... فيديو

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، جزءا من الأغنية الجديدة التي تأتي بعنوان "كورونا فيروس".

وظهر رمضان وهو يغني "كورونا فيروس" من داخل سيارة، وتتحدث كلماتها عن تأثير الفيروس على حياة البشر، وتحمل الأغنية بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وكان محمد رمضان ، قد سخر من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر يتضمن أغنيته الشهيرة "فيروس".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أنغام أغنية "فيروس"، الذي يظهر فيه "كورونا" على شكل وحش مخيف.

ويظهر في الفيديو عدة دول مثل "إيطاليا والصين وإيران" تحاول التصدي لوحش "كورونا"، ولكنه يهاجمهم بشراسة، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.