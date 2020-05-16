أسماك قرش تحوم حول راكبي الأمواج في لحظات تخطف الأنفاس... فيديو

رصدت طائرة من دون طيار لحظات مرعبة على شاطئ أسترالي، لاقتراب اثنين من أسماك القرش البيضاء من راكبي الأمواج الذين لم يكونوا على علم بوجود الأسماك المفترسة الخطرة.

وتظهر اللقطات لقاء جديدا بين الإنسان وأسماك القرش في ولاية نيو ساوث ويلز، أستراليا.

#thisisAustralia



It's hard to watch that! 2 large white Pointers cruising around surfers..

I'm sure I've had them around and under me over the years surfing, eerie thinking about it..



LUV LUV LUV ❤❤ Sharks btw



Tuncurry Beach NSW, Australia pic.twitter.com/prFA87sjPf — BŔÊNŦ_ÉVÀŊ ༼ つ ◕_◕ ༽つ 🦘 (@Flowfotography) May 15, 2020

وفوجئ المتحكم بالطائرة من دون طيار، آدم فيتزروي، برؤية اثنين من أسماك القرش البيضاء الكبيرة التي تسبح بالقرب من راكبي الأمواج. ووفقا له، بمجرد أن رأى الحيوانات المفترسة، هرع إلى الماء لتحذير راكبي الأمواج.

وأخبر راكبو الأمواج، روبرت دنت وآدم موليجان وترينت ماير، القناة "9 ناو"، أنهم لم يكن لديهم أي فكرة عما كان يتسلل من تحتهم.

Great white shark: Surfers rush frantically to get out of the water as predators begin circling...more channel 9 fear mongering bullshit. This trash, sensationalist “journalism” is unfreakinbelieveable. https://t.co/hgTR58vOPZ — roscoeromeo (@roscoeromeo) May 15, 2020

وقال أحد الرياضيين، "سمعنا طائرة بدون طيار وتساءلنا عن مصدرها ... استدرنا ورأينا رجلا يركض نحو الماء ويشير إلينا بالخروج منه، وهو يصرخ: "هناك أسماك قرش بيضاء كبيرة بالقرب منكم".

على أي حال، لم يحبط الحادث الرجال وهم مصممون على مواصلة ركوب الأمواج.