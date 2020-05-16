نمر يهرب من منزل صاحبه ويطارده راعي البقر... فيديو

لاحق راعي بقر نمرا في شوارع مدينة غوادالاخارا المكسيكية بعدما هرب من منزل صاحبه.

وقام سائق عابر بتصوير لحظات المطاردة ونشر مقطع الفيديو على صفحة "باليتيكو ميكسيكو" على تويتر.

وكتب الموقع، إنه تم رصد النمر وهو يتجول على طريق سريع في مدينة غوادالاخارا.

Un tigre que se paseaba por las calles de Jalisco fue atrapado por un hombre con sombrero y camisa blanca, que traía un lazo. https://t.co/AIUtkKWqkB

📹: CarlosWME pic.twitter.com/VhsUIZcY8A — POLÍTICO México (@politicomx) May 14, 2020

وطارد عدة رجال الحيوان، حيث قام أحدهم بإغلاق طرف الطريق بكرسي وأسرع راعي البقر لالتقاطه بحبل.

وبحسب بيانات الموقع، هرب النمر من منزل خاص. وأكدت السلطات أنها تلقت تقارير عن نمر يتجول في الحي، لكن كل من النمر والرجال الذين حاولوا الإمساك به اختفوا في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى المكان.