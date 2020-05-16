رجل يعثر على 100 ألف نحلة داخل منزله... فيديو

عثر رجل في ولاية جورجيا الأمريكية على ما يقرب من 100 ألف نحلة في سقف المنزل الذي قام بشرائه.

وقال جورج مونتغومري صاحب الـ26 عاما إنه اكتشف الأمر بعدما سمع صوت النحل وهو يطن داخل سقف المنزل.

وتواصل مونتغومري مع مسؤولي إزالة النحل في الولاية.

A Georgia man discovered an infestation of approximately 100,000 bees living in the ceiling of his recently purchased home https://t.co/EhGaLP0nJV pic.twitter.com/E1OGtQ7h9f — CNN International (@cnni) May 16, 2020

وباستخدام كاميرا حرارية، تمكن الموظف المختص من تحديد مكان الخلية بشكل دقيق قبل تمزيق السقف، وقام بعد ذلك باستعمال مضخة لشفط النحل، والتي أمسكت بنحو 100 ألف نحلة.

وتم إزالة كليوغرامات من شمع النحل، والتبرع به لأحد الحرفيين المحليين.

يذكر أنه تم نقل النحل إلى خلية جديدة في منحل يمتلكه الموظف.