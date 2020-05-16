في دولة عربية... انتحار عاشقين والطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن الفتاة

وعثر على جثتي الشاب والفتاة معلقتين في جذع شجرة، بحسب تقارير مغربية.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود آثار حبل وزرقة حول رقبتيهما، ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا.

ولم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو تعذيب محتمل، كما كانت الفتاة كاملة العذرية، عكس ما أشيع.

وبحسب مصادر الشاب المنتحر يبلغ من العمر 18 عما وكانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة صاحبة الـ14 عاما، وكانا يرغبان في الزواج، إلا أن والد الفتاة عارض لأمر.