مهارة كروية فذة من عجوز في الـ85 من عمرها... فيديو

السيدة صاحبة الـ85 عاما، تجيد ركل الكرة وتوجيهها بشكل استثنائي، رغم جلوسها على كرسي متحرك.

85 years old and still hitting Top Bins! We’ve found our favourite granny ❤️ pic.twitter.com/7TYzv5vXKE — Soccer AM (@SoccerAM) May 16, 2020نتنت

ونجحت السيدة أكثر من مرة في وضع الكرة بالزاوية 90، كما كانت تسددها داخل أقماع مخصصة للتدريب على دقة التسديد.