برفقة تاجر مخدرات... لاعب كرة قدم دولي يكسر الحجر الصحي لحضور حفلة جنسية

كسر نجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الحجر الصحي في دولتين حيث سافر من بريطانيا إلى فرنسا لحضور حفل جنسي في باريس.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، سافر اللاعب بطائرة خاصة إلى باريس، حيث حجز مطعما في شارع شانزليزيه الشهير، ودعا 15 شخصا من أصدقائه وعارضات أزياء للانضمام له.

وعقب ذلك توجه الجميع إلى شقة فاخرة قريبة، لتقام حفلة جنسية.

Premier League ace flouted lockdown rules to jet to Paris for sex partyhttps://t.co/l1HJtCHuDe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 15, 2020

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن تاجر مخدرات زار الشقة التي كان يتواجد فيها اللاعب، ولم يتم تأكيد ما إذا كان اللاعب قد تعاطى المخدرات أم لا.

ورفضت الصحيفة الكشف عن هوية اللاعب لأسباب قانونية، مشيرة إلى أنه لاعب دولي وهو الآن في إنجلترا ويتدرب مع فريقه.

يذكر أن الحكومة البريطانية قبل أيام، أعلنت موعدا مبدئيا لعودة الدوري الإنجليزي بدون جمهور في الأول من يونيو/حزيران المقبل.