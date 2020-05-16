شاهد... ماذا فعل هذا الشرطي مع مجموعة من البط

تقوم وظيفة رجل الشرطة على مبدأ أساسي وهو مساعدة الآخرين، ويعد الالتزام بهذا المبدأ من أبرز الصفات التي تميز شرطي عن آخر.

لكن في بعض الحالات يكون رجال الشرطة لديهم حس راق، يجعل مهامهم تتخطى حدود مساعدة البشر ليقوموا بمساعدة بعض الطيور أو الحيوانات لعبور الطريق أو لإخراجها من وضع يهدد حياتها.

Police officer helps these lost ducklings find their mother 😍 pic.twitter.com/R1mJYpG1Pu — The Sun (@TheSun) May 16, 2020

وفي مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية، يرصد مقطع فيديو قيام أحد رجال الشرطة بمساعدة مجموعة من البط بالوصول إلى أمهم، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي أشارت إلى أن الشرطى اصطحب مجموعة البط الصغير إلى حيث توجد أمهم.