مطعم يمنع رئيسة وزراء نيوزلندا وخطيبها من الدخول

صدم زوار أحد المطاعم النيوزلندية عند قيام إدارة المطعم بالاعتذار عن استقبال رئيسة الوزراء النيوزلندية وخطيبها، بسبب عدم وجود أماكن فارغة في ظل تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي.

واعتذر مطعم "أوليف" في العاصمة ويلنغتون من رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وخطيبها كلارك غيفورد، عن استقبالهم بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بعد أن طبق المطعم أنظمة التباعد الاجتماعي.

وكتب مواطن نيوزلندي كان يتناول وجبته في المطعم على "تويتر" قائلا: "يا إلهي، جاسيندا أرديرن حاولت للتو الدخول إلى مقهى أوليف، ومنعت من الدخول لأن المكان ممتلئ"، بحسب "سكاي نيوز".

@jacindaardern the little nazi got a taste of her own medicine today at a restaurant that turned her away. Then they caved in running down the street to offer them a table like lttle cocksuckers they really are. — Kent (@Kent47687382) May 16, 2020

ورد خطيب رئيسة الوزراء على التغريدة قائلا: "أنا من يتحمل المسؤولية عن ذلك، لم أٌقم بالحجز في أي مكان"، وأضاف: "كان من اللطيف منهم (إدارة المطعم) اللحاق بنا في الشارع عندما خلت إحدى الطاولات، الخدمة أكثر من ممتازة".

وأردت رئيسة الوزراء تناول وجبة الفطور برفقة خطيبها في المطعم اليوم السبت، بعد يومين من تخفيف إجراءات الإغلاق، التي شملت إعادة فتح المطاعم.

وبرغم تخفيف الإجراءات إلا أن قواعد التباعد الاجتماعي لا تزال سارية المفعول، وتشترط السلطات مسافة متر واحد بين الأشخاص كأحد إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في البلاد.