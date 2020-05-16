بعد 4 أشهر على الحادثة... الكشف عن سبب وفاة كوبي براينت

صدر تقرير الطب الشرعي لأسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته جيانا، أمس الجمعة، وذلك بعد مرور ما يقارب من 4 أشهر على حادثة تحطم المروحية التي كانا يستقلانها.

وأصدر التقرير مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، الذي بيّن أسباب وفاة براينت وابنته البالغة من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأفاد التقرير أن قائد الطائرة آرا زوبيان (50 عاما) لم يكن في جسده أي آثار للمخدرات أو الكحوليات وقت وقوع الحادثة.

وعن سبب وفاة كوبي براينت وابنته وكل المتواجدين، فقد ذكر تقرير الطب الشرعي أن "كل الركاب ماتوا جراء تعرضهم لصدمة حادة، بينما كانت طريقة الوفاة عرضية".

وأضاف التقرير أن الإصابات التي تعرض لها براينت "سريعة إن لم تكن مميتة على الفور".

وجاءت نتيجة تقرير الطب الشرعي بعد أن تبادل متحدث باسم قائد الطائرة آرا زوبيان وعائلة كوبي براينت خلال الفترة الماضية إلقاء المسؤولية على الآخر في وقوع الحادثة.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تحطمت طائرة الهليكوبتر الخاصة ببراينت (البالغ من العمر 41 عامًا)، والتي كانت تقله وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في ولاية كاليفورنيا.

الجدير ذكره أن براينت أنهى مسيرته في عام 2016، ولعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليكرز لمدة 20 مواسم، ليصبح البطل لخمس مرات، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وأصبح اللاعب الأكثر قيمة في البطولة، وفاز في دورة الالعاب الاولمبية في عامي 2008 و 2012، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة.