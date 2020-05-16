5 أشياء عليك تجنبها إن أردت إنقاص الوزن خلال الحجر الصحي

قرر الكثيرون الاستفادة من الوقت خلال الحجر الصحي للاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل، كما أن اتباع نظام غذائي أفضل وفقدان الوزن، على سبيل المثال، هو رغبة شعبية بين الأشخاص في وقتنا هذا.

إن كنت من تلك الأشخاص فستستفيد من قائمة الخمس المنتجات التي عليك تجنب استهلاكها خلال الحجر الصحي.

الكحول

على الرغم من انتشار الاعتقاد أن المرء يجب أن يستهلك كل شيء، ولكن باعتدال، فهذا ليس دائمًا صحيح. ولا تطبق هذه القاعدة على الكحول، حيث يوصى بالتخلي المشروبات الكحولية تمامًا وحذفها من النظام الغذائي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن.

© Photo / CC0 Creative Commons المشروبات الكحولية

وسبب الامتناع عن شرب الكحول بسيط، فهو لا يحتوي إلا على السعرات الحرارية ويخلو من المغذيات، بالإضافة إلى ذك يمكنك استهلاك كمية أكبر من السعرات الحرارية دون إدراكك لذلك.

المعجنات

وتختلف الآراء حول تناول هذه المنتجات فمنهم من يعتقدون أنه من السيء تناول الكرواسان والكعك وبرأي آخرين يسمح تناولها إذا تم صنعها بشكل يدوي، لكن هذا اعتقاد خاطئ.

facebook.com/Talaqiechannel مناشدة لإنهاء "ثقافة الكعك في أماكن العمل"

وأفضل خيار، إذا كنت ترغب في تناول هذا النوع من الطعام، هو إعطاء الأولوية لتلك التي تحضرها بنفسك، حيث يمكنك طبخ الوصفات بمكونات صحية. ويمكنك استبدال السكر بالتمر، على سبيل المثال، والتحكم في استخدام الدقيق المكرر.

المنتجات الخفيفة

يبدو الأمر متناقضًا، ولكن ملء منزلك بمنتجات خفيفة يمكن أن يكون فخًا إذا كنت تريد إنقاص الوزن. الوهم بأن هذه منتجات صحية غالبًا ما يتسبب الناس في استهلاكها بكثرة.

© flickr.com / Chiot's Run الجزر

وليس من المستغرب أن هذه الأطعمة لا تشبع أبدا. لذلك إذا كنت تريد وجبة خفيفة فمن الأفضل أن تختار تفاحة أو جزرًا بدلاً من الزبادي الخفيف.

المشروبات الغازية

كالمشروبات الكحولية لا تحتوي المشروبات الغازية على مغذيات بالإضافة إلى احتوائها كميات هائلة من السكر، وعلى الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة، يجب حذفها تماما من نظامك الغذائي.

© Fotolia / Lukas Gojda كوكا كولا

المنتجات المجمدة أو مسبقة الطهي

وبالطبع فإن تحضيرها سريع ومريح وموفر للوقت، لكنها من المأكولات التي تسبب السمنة، فيوجد فيها نسبة مرتفعة من المواد الحافظة والإضافات الغذائية، وذلك مع نسب مرتفعة من الدهن أو الملح أو السكر.

CC0 / Pixabay معكرونة سريعة التحضير

وإذا كنت ترغب في تناول بيتزا أو لازانيا، فإن أحد الخيارات هو إعدادها في المنزل. كما هو الحال مع المعجنات، فإذا قمت بإعدادها بنفسك، فستتمكن من اختيار المكونات وبالتالي الحصول على طبق صحي مقارنة مع الذي يتم شراؤه في محلات السوبر ماركت.