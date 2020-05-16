أنثى دب تنقذ صغارها من الغرق والشرطة في صدمة... فيديو

صدمت الشرطة وفرق الإنقاذ عند مشاهدتهم أنثى دب تنقذ أطفالها بعد سقوطها في مياه نهر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستدعى مواطنون فرق الإنقاذ والشرطة بعد مشاهدتهم غرق دببة صغيرة في مياه نهر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت صحيفة "سي إن إن" إلى أن أنثى الدب لم تنتظر مساعدة من الشرطة أو من فرق الإنقاذ، وتدخلت على الفور وأنقذت أطفالها من الغرق.

Firefighters were called to help reunite a family of bears. When they arrived, the mother bear was in the middle of her own rescue attempt. https://t.co/1gXkdWrOEP pic.twitter.com/DawD15JnnO — CNN International (@cnni) May 16, 2020

ونشرت الصحيفة على صفحتها في "تويتر" مشاهد لقيام الأم بإنقاذ أطفالها من خلال السباحة إليهم، ثم الاستدارة لتدعهم يصعدون على ظهرها بطريقة ملفتة.

ونقلت الأم الأطفال إلى الجانب الأخر من النهر حيث أخرجتهم إلى بر الأمان، فيما شاهدت فرق الإنقاذ العملية بدون أن تتدخل، بحسب الصحيفة.