الجمهور السعودي يحتفل بنجاح أحمد زاهر في شخصية الشرير "فتحي البرنس"... فيديو

احتفل الطلاب في أكاديمية "دهب" الفنية بالمملكة العربية السعودية بالفنان المصري، أحمد زاهر، بسبب نجاحه وتألقه في شخصية "فتحي البرنس" الشريرة في مسلسل "البرنس" المعروض خلال شهر رمضان.

وشاركت صفحة الأكاديمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من احتفال الطلاب بأحمد زاهر، وهم يحملون الهدايا له، ويغنون له وسط دموعه وتأثره الشديد.

كما جاءت الاحتفالية بمناسبة انتهاء الكورس الأول الذي يدرّسه أحمد زاهر للطلاب في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في المقطع المصور زوجة أحمد زاهر، التي حرصت على المشاركة في الاحتفال بنجاح زوجها في تجسيد شخصية "فتحي البرنس".

مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.