أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

وتابع جمعة في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن "عدم إعادته مريم لوالدها "رضوان البرنس" محمد رمضان جاء بسبب تعلقه بها كونها ظلت سنوات عدة مع أبنائه إضافة إلى أنها أحدثت فارقا كبيرا في رزقه، وتوسعا في عمله لذلك حرص على استمرارها وعدم إعادتها.
وأضاف أن "مواصلة بحث محمد رمضان عن ابنته وحضوره لموقف السيارات الذي يعمل به لأكثر من مرة سيجعله يغير موقفه ويعيدها إليه"، مبينا أن "محمد رمضان سيكون متعاونا معه لإعادة ابنته خاصة أنه قام بتزوير شهادة ميلاد لها وإدخالها مراحل التعليم وهي تحمل اسمه".
وأوضح أن "هذه الأمور ستختلف تماما لكن محمد رمضان لن يستعيد ابنته سريعا وسيتركها معه حتى حصوله على حقه من أشقائه لكن المفاجأة أنه سيعترف له بكل شيء فعله من أجل ابنته".
محمد جمعة: تعلقت بابنة محمد رمضان في "البرنس".. ويعلن مفاجأة!#محمد_جمعة #محمد_رمضان #البرنس https://t.co/NApu7iZTgW— Foochia - فوشيا (@foochia) May 16, 2020
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.
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