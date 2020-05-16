معركة شرسة بين فأرين... فيديو

تتسب الفئران في الكثير من الضرر للإنسان، إذا دخلت المنزل وتمكنت من الوصول إلى المطبخ، حيث يتم إعداد الطعام.

وتسبب الفئران في الكثير من الأمراض، ولذلك ينصح خبراء الصحة بتنظيف المنازل باستمرار والتخلص من أي أشياء يمكن أن تجذب إليها هذا النوع من الكائنات الضارة.

You wouldn't expect to see something like this in your kitchen pic.twitter.com/ypS9OZTju2 — The Sun (@TheSun) May 16, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو لفأرين يخوضان معركة شرسة داخل إحدى المنازل، مشيرة إلى أن المعركة بينهما استمرت نحو 40 ثانية، ظل كل منهما يحاول النيل من الآخر خلال تلك المعركة.