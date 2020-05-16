نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصور في عيد ميلاد ابنتها الكبرى

وشاركت عجرم صورا لها مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي".
وظهرت نانسي عجرم في إحدى الصور إلى جانب ابنتها ميلا التي بدت أطول منها لوقوفها على كرسي.
وحازت الصور على أكثر من 200 ألف إعجاب بعد مرور ساعة نشرها على "إنستغرام".
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أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي MILA❤️
وتزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان فادي الهاشم في عام 2008، وأثمر زواجهما عن 3 فتيات، هن ميلا التي أنجباها في نفس يوم ميلادها 16 مايو/أيار 2009، وإيلا في 23 نيسان/ أبريل 2011، وأخيرا ليا التي رزقا بها في الأول من فبراير/شباط 2019.
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