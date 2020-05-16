مسؤول مصري سابق: أدعو رجل الأعمال أحمد عز للإفراج عن لقاء التسع ساعات... وأبناء مبارك يعانون الخجل

كشف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق، المهندس أسامة الشيخ، أنه أجرى لقاء مطولا مع رجل الأعمال، أحمد عز، بعد خروجه من السجن، ولكن الأخير يرفض إذاعته.

ودعا أسامة الشيخ أحمد عز أثناء استضافته في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي للإفراج عن اللقاء التلفزيوني، لتأكده التام من براءته من التهم التي سجن بسببها، عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأشار إلى أن اللقاء تم تصويره على مدى 9 ساعات، وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية، جيزيل خوري.

وعن سبب رفض أحمد عز إذاعة اللقاء، قال أسامة اشيخ إنه يرى أنه سيتركه لأبنائه والزمن.

وأضاف أن علاقته توطدت بأحمد عز بعد أن تشاركا زنزانة واحدة.

وأشاد أسامة الشيخ بجمال وعلاء مبارك أبناء الرئيس المصري الراحل حسني مبارك خلال فترة سجنهما، مؤكدا أنهما "مؤدبين ومحترمين جدا وغير مغرورين كما يدعي البعض، وإنما يعانون من الخجل، وكانوا أكثر التزاما بقوانين السجن".

ونفى أسامة الشيخ في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" إن كان الكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، ممنوعا من دخول مبنى "ماسبيرو" في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكشف الشيخ أن هيكل أجرى لقاء مع التلفزيون المصري لم يذع حتى الآن، وأنه كان المسؤول عن إجراء لقاء تلفزيوني آخر معه عندما تولى إدارة فضائية "دريم" المصرية.