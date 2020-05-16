كيف احتفل متابعو مسلسل "البرنس" بعد مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته؟

تصدر اسم شخصية "رمضان البرنس" التي يجسدها الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعدما أطفأ نار العديد من المشاهدين الغاضبين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر مشهد انتقامه من أشقائه بعد أن قتلوا زوجته وابنه وألقوا بابنته "مريم" في الشارع بعد دخوله السجن.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه "فتحي وياسر" في حلقة اليوم السبت الـ23، وهو يبرحهم ضربا أسال الدماء منهم.

وانضم محمد رمضان إلى ذلك التفاعل برصد سعادة المشاهدين بعد انتهاء الحلقة عبر حسابه على "تويتر"، بعمل "ريتويت" لتغريداتهم وتعليقاتهم.

انا كنت بضرب مع رضوان فيهم😂😂

اخيرا يا رضوان بردت نار مصر كلها في الأتنين دول😂❤

عاش يا رضوان يا برنس 😂😂💪🏾💪🏾#البرنس pic.twitter.com/s6nrQTinFB — laly❤️ (@laly1y) May 16, 2020

انا كنت بضرب مع رضوان فيهم😂😂

اخيرا يا رضوان بردت نار مصر كلها في الأتنين دول😂❤

عاش يا رضوان يا برنس 😂😂💪🏾💪🏾 @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/GXuJkwnsMT — Mostafa Ahmed (@Mostafa88414259) May 16, 2020

رضوان البرنس لما ضرب اخواته النهارده الله عليك يا محمد رمضان😂😂❤❤ pic.twitter.com/a9ujH85IYY — ramy rady (@ramyrady14) May 16, 2020

​وأثارت الحلقة التي يقوم فيها "فتحي البرنس" ويجسد دوره الفنان أحمد زاهر بإلقاء "مريم" ابنة شقيقه "رضوان البرنس" في الشارع عقب دخوله السجن مشاعر وغضب المشاهدين، بسبب بكائها بينما يتواجد والدها في السجن.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.