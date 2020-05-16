رسميا... ريانا أغنى فنانة موسيقية في بريطانيا

أصبحت المطربة الأمريكية، ريانا، رسميا هي أغنى فنانة موسيقية في بريطانيا، متفوقة على أشهر الموسيقيين البريطانيين الأكثر ثراء في البلاد.

وجاء اسم ريانا في المرتبة الثالثة بـقائمة صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية لأثرياء الموسيقى لعام 2020، وذلك بثروة تقدّر بنحو 576 مليون دولار، بحسب مجلة "إيل".

ويرجع ذلك جزئيا إلى النجاح الذي حققته ريانا من خلال علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل، التي تشترك فيها مع "إل في إم إتش" مالكة شركة "لوي فيتون"

واستطاعت ريانا البالغة من العمر (32 عاما) أن تتخطى بعضا من أشهر الموسيقيين البريطانيين في القائمة، مثل ميك جاغر وكيث ريتشاردز من فريق "رولينغ ستونز" وإلتون جون ورود ستيوارت.

وولدت ريانا في جزيرة باربادوس، وتقيم حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأصبحت معروفة بإطلالاتها الجريئة، كما أن لها 8 ألبومات غنائية ناجحة.

وتربع كلا من الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة "بيتلز" صدارة القائمة، بثروة تقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني لدى كل منهما.

وعلّق معد القائمة روبرت واتس: "تمثل ريانا التغير المزلزل الذي شهدناه في قائمة الأثرياء في السنوات القليلة الماضية، فقد هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوما، لكن معظم المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفا هم أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة لحياتهم وهم أشخاص مدفوعون للعمل بجد شديد".