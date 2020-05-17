أحد أبطال مسلسل "البرنس": زوجتي فرحت بعد ضرب محمد رمضان لي

علق الممثل المصري، محمد علاء، على الأصداء الواسعة للحلقة الـ23 من المسلسل التلفزيوني "البرنس"، والتي يقوم فيها الفنان محمد رمضان بضربه إلى جانب الفنان أحمد زاهر، بعدما تسببا كأشقاء له في قتل زوجته وابنه وإلقاء ابنته في الشارع بعد الزج به في السجن ظلما.

وقال علاء الذي يجسد شخصية "ياسر البرنس"، اليوم الأحد، في مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" إن زوجته فرحت بعد مشاهدتها لمشهد ضرب محمد رمضان له وقالت "أحسن"، لتضحك مقدمة البرنامج وكذلك الفنانة نجلاء بدر التي كانت ضيفة في البرنامج وتشارك في بطولة المسلسل.

وأكد محمد علاء في حديثه للفضائية أن "الشر الكبير في المسلسل وراء تجمّع الناس لمتابعة أحداثه وفرحتهم في علقة "رضوان البرنس" لأشقائه ياسر وفتحي".

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد انتقام "رضوان البرنس" من أشقائه "فتحي وياسر" في حلقة اليوم السبت الـ23، وهو يبرحهم ضربا أسال الدماء منهم.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.