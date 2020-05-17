رمضان 2020... دينا الشربيني وراء انسحاب مخرج مسلسلها "لعبة النسيان"؟

ردّ السيناريست تامر حبيب مؤلف مسلسل "لعبة النسيان" المعروض خلال شهر رمضان على مزاعم إن كانت بطلته الممثلة دينا الشربيني السبب في اعتذار مخرجه هاني خليفة عن عدم استكمال تصوير مشاهده.

ونفى حبيب وقوع أي شجار بين دينا الشربيني ومخرج مسلسلها، موضحا أن "كل ما الأمر أن هاني خليفة كانت لديه وجهة نظر مختلقة عن العمل، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، بحسب موقع "صدى البلد".

وتابع: "كان هاني خليفة يريد أن يقدم المسلسل بالشكل الذي تخيّله، ولكن الظروف كانت تمنعنا من هذا، كما أنه كان يرى أن نتوقف بسبب الأزمة، وهذا قراره ويحترم".

وتولى المخرج أحمد شفيق مهمة إكمال تصوير المسلسل بعد انسحاب هاني خليفة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داوود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.

وتجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "رقية" الزوجة الخائنة المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك بعد أن فقدت الذاكرة بسبب تعرضها لحادث إثر اكتشاف الزوج لخيانتها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق إذ تجسد دينا دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها، وتقع في غرام شخص آخر وهذا ما يجعلها في ورطة وتتعرض لأزمة بعد اكتشاف زوجها لذلك، لينتهي الأمر بإصابتها بفقد ذاكرتها ثم تتوالى الأحداث.