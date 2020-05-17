طائرة "إيل-2" تصبح الوجه الإعلاني الجديد لـ"هواوي"... صور

يصور الملصق الطائرة الهجومية السوفيتيةإيل-2 المصابة بالكثير من القذائف، لكنها مستمرة في التحليق. يقول التعليق: "بدون ندوب، لن يكون هناك جلد خشن وعضلات قوية، لطالما عانى الأبطال من الشدائد".

التصميم مخصص للسوق المحلية.

Last night in response to the new export controls, Huawei's domestic PR posted this photo with the caption: "without scars, you can't get rough skin and strong muscles, heroes have always faced these challenges" As crappy as Huawei's intl PR is, domestic PR often on point. pic.twitter.com/aazDh3NDOD — Jordan Schneider 司马乔丹 (@jordanschnyc) May 16, 2020

أصبحت "هواوي" هدفًا رئيسيًا في الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين، واتهمت السلطات الأمريكية الشركة بالاحتيال المالي وغسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، في أغسطس/ أب 2018 ، حظر ترامب الوكالات الحكومية من استخدام المعدات المصنعة من قبل "هواوي" وفروعها ZTE.

أصبح صمود إيل-2 خلال الحرب الوطنية العظمى أسطورة، عادت الطائرات التي تحتوي على عشرات الثقوب في الأجنحة وجسم الطائرة إلى القاعدة، وخلال الليل تم إصلاحها، وفي الصباح، دخلت الطائرات مرة أخرى في المعركة، كان سر صمود إيل-2 كبسولة مدرعة تحمي المناطق الحيوية: قمرة القيادة والمحرك وخزانات الوقود.