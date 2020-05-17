اعتقال سائح لنشره صور من الشاطئ على إنستغرام

اعتقل سائح من نيويورك في هاواي بعد نشره صورا من الشاطئ في حسابه الشخصي على انستغرام، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي.

وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية ألقي القبض على طارق بيتيرز البالغ من العمر 23 عاما، بسبب انتهاكه قاعدة تفرض على جميع الزوار قضاء 14 يومًا في العزل المنزلي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

View this post on Instagram #newchallenge Surfing 🏄‍♂️ A post shared by Tarique Peters (@tariquepeters) on May 13, 2020 at 1:05pm PDT

ومن جانبه تجاهل السائح إجراءات الحجر الصحي وذهب على الفور إلى الشاطئ ونشر عدة صور لعطلته على انستغرام.

View this post on Instagram 🌅 A post shared by Tarique Peters (@tariquepeters) on May 13, 2020 at 10:16pm PDT

اشتكى متابعي الشاب على انستغرام الذين شاهدوا صور الشاطئ من أنه لا يلتزم بقواعد الحجر الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أكد موظفوا الفندق أن الشاب غادر غرفته في اليوم الذي وصل فيه وسافر إلى العديد من الأماكن باستخدام وسائل النقل العام

وبحسب الصحيفة فرضت سلطات هاواي على الشاب غرامة مالية بمبلغ قدره 4000 دولار.