شيرين عبد الوهاب تختار مسلسلاتها المفضلة لرمضان 2020

كشفت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن المسلسلات التلفزيونية التي تحرص على متابعتها خلال شهر رمضان.

في البداية، أبدت شيرين إعجابها بمسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة، موجهة تحية تقدير واحترام لكل الفنانين المشاركين فيه، قائلة: "كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بيهم".

كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل #الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتزي بيهم @AmirKarara — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 17, 2020

كما أبدت إعجابها بمسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ومازحت بطله قائلة: "أنا عندي مشكلة، أي شخص جديد أقابله سأضطر للنظر على قفاه الأول، إن وجدته بدون أزرار يبقى إحنا كده في أمان".

وعاجبني جداً جداً مسلسل #النهاية ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل. بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان 😂 @ElSherif — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 17, 2020

واختتمت شيرين عبد الوهاب بتغريدة عن مسلسل "الفتوة"، وأشادت بأداء الممثلين والإضاءة والديكورات.

وبحب كمان مسلسل #الفتوة، مسلسل جميل و#ياسر_جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 17, 2020

​وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية أغنية "مش قد الهوى"، التي طرحتها في شهر نيسان/ أبريل، خلال فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وهي كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.