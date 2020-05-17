محمد هنيدي يكشف عن أول شيء سيفعله بعد انتهاء "الحجر المنزلي"

كشف الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، عن أول شيء سيفعله بعد انتهاء الحجر المنزلي المفروض حاليا من جانب الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال في تصريحات لبرنامج "نجوم في الحجر" على إذاعة "راديو إنرجي"، إنه فور انتهاء الحجر المنزلي سيبدأ تصوير أحدث أفلامه السينمائية مع المخرج شريف عرفة "النمس والإنس"، ليكون هذا هو ثاني تعاون فني بينها بعد فيلم "فول الصين العظيم" من إنتاج 2004.

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" منة شلبي وعمرو عبد الجليل وشيكو.

كما حسم محمد هنيدي جدل عدم تواجده الشخصي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد للبرنامج الإذاعي أنه يرد بنفسه على جمهوره ومتابعيه على "السوشيال ميديا".

وقال: "أتعامل في معظم الوقت على موقع "تويتر" بالنسبة للسوشيال ميديا، ولكن الفترة الماضية كانت تنسب لي تغريدات لم أكتبها".

وتابع أنه أنشأت حسابا على تطبيق "تيك توك" لكنه توقف عن التواجد فيه.

وعما استفاده من فترة الحجر المنزلي، قال محمد هنيدي إنه وبصرف النظر عن الشعور بالملل خلال الحجر إلا أنه حدث تقارب أكبر في الأسر المصرية، كما أصبح لديه وقت أكبر للقراءة.

وأشار إلى أنه يواظب على قراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان وكتاب "خلف خطوط العدو" الذي يعتبره ملحمة وكتاب عظيم.

وكانت آخر أفلام محمد هنيدي "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي طرح في عيد الفطر عام ‏‏2017، ‏ويشارك في بطولته درة ‏وباسم سمرة وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ‏شريف ‏إسماعيل‎.