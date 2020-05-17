حارس شخصي يكشف معاناته في العمل مع زوج كيم كارداشيان

كشف ستيف ستانوليس الحارس الشخصي السابق لمغني الراب المشهور، كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان عن تجربته في العمل مع الفنان.

ووفقا لموقع "انسايدر" قال ستانوليس أن مغني الراب من أكثر المشاهير نزواتا وتطلبا من بين جميع المشاهير الذين عمل معهم.

وأوضح الحارس الشخصي السابق أن ويست كان يغضب لاتفه الأسباب، ولكن أكثر ما كان يثير غضبه عندما كان يظهر ستانوليس إلى جانبه في الصور التي يلتقطها الباباراتزي.

كما لفت ستانوليس إلى "القواعد السخيفة" التي يفرضها ويست، والتي يطالب فيها حراسه الشخصيين ببقاء مسافة بينه وبينهم عندما يسيرون في الشارع.

وقال :"لست بحاجة إلى أن نكون أصدقاء، ولكن إذا كانت وظيفتي هي حمايته، إذا حدث شيء ما، فالقواعد تصعب القيام بمهامي. إذا كان يتوقع أن أحميه بجسدي، فأنا أتوقع الحصول على بعض الاحترام في المقابل".

وأضاف أنه خلال عمله معه اكتشف مدى بخل ويست.