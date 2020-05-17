أثارت جدلا مع محمد صلاح... الموت يفجع فنانة لبنانية

أفجع الموت الممثلة والمذيعة اللبنانية، جيسي عبدو، اليوم، الأحد، بعد وفاة والدها إثر حريق نشب داخل منزله في لبنان.

وبحسب موقع "لبنان 24"، فإن سبب الحريق هو إنفجار قارورة غاز في منزل عائلة جيسي عبدو في منطقة زوق مكايل في لبنان.

وذكر بيان الدفاع المدني اللبناني أن "عناصره أخمدت بعد ظهر اليوم الأحد حريقا نشب داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان".

إندلاع حريق كبير في بيت فنانة #جيسي_عبدو ما أدى إلى وفاة والدها ...... خبر حزين جدا الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

إنا لله وانا اليه راجعون@JessyAbdo pic.twitter.com/1U58g6Gb32 — chahinaz tek (@chahinaz_tek) May 17, 2020

وتتواجد جيسي عبدو في إمارة دبي الخليجية حاليا من أجل استئناف تصوير مسلسلها التلفزيوني "بعد حين"، وكانت ستعود إلى لبنان خلال الأسبوع الحالي، وفقا لما ذكره موقع "إي تي بالعربي".

ومسلسل "بعد حين" من تأليف حميد المدني وإخراج مروان بركات، ومن بطولة مجموعة من نجوم الخليج هم أحمد شعيب والعنود سعود وإبراهيم الزدجالي وجيسي عبدو وشعيفان محمد وهند محمد وسمية رضا.

View this post on Instagram Fight for your happiness ♥️ #jessyabdo #جيسي_عبدو A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo) on Apr 22, 2020 at 8:23am PDT

وكانت جيسي عبدو أثارت جدلا في مارس/ آذار 2019 بصورة شاركتها مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

والتقطت عبدو صورتها مع محمد صلاح، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أثناء تصويره إحدى المنتجات في دبي.

وجيسي عبدو من مواليد 1988 في بيروت، وكانت انطلاقتها من خلال التلفزيون، وبالتحديد من خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر "بسمات وطن" في عام 2006.

وبدأت مشوارها مع الدراما مع المنتج إيلي معلوف، الذي قدمها في أعمال مثل "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، كما شاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها "باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام".