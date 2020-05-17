رمضان 2020... الانتهاء من تصوير مسلسل خالد النبوي... صور

انتهى فريق المسلسل المصري، "لما كنا صغيرين"، من بطولة الفنان خالد النبوي من تصوير آخر مشاهده اليوم الأحد 17 مايو/ أيار الجاري.

وشارك مؤلف المسلسل، أيمن سلامة، عبر خسابه على موقع "إنستغرام" صور تجمعه بالمخرج محمد علي والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان ماجد المصري والفنانة ريهام حجاج، وعلّق معها أنها التقطت في آخر يوم تصوير.

ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، ويتم عرضه على فضائيات "دي إم سي" و"الحياة" المصرية.

وشهد المسلسل أزمة قبل عرضه في شهر رمضان، والتي فجرها الفنان خالد النبوي، عندما ألمح إلى اعتزاله الفن، اعتراضا منه على طريقة تصميم الملصق الدعائي للمسلسل، والذي تتصدره الممثلة الشابة، ريهام حجاج، بينما يقف خلفها هو والفنان محمود حميدة.