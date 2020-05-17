شاهد... مصير 500 وجبة فاسدة في السعودية

كشفت السلطات السعودية مصير مئات الوجبات الفاسدة، التي تم اكتشافها بأحد المطاعم غير المرخصة بإحدى بلدات العاصمة المقدسة.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة، صادرت 500 وجبة غذائية فاسدة جرى تحضيرها في مطعم غير مرخص، ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال حملة "غذاؤكم أمانة"، التي يتم تنفيذها في بلديات العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه تم إتلاف المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

#الإدارة_العامة_لشؤون_البلديات ممثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية



مصادرة و إتلاف ؛



♦️500 وجبة غذائية فاسدة محضرة في مطعم غير مرخص لعمل الوجبات و يفتقر آدنى الإشتراطات الصحية .



♦️81 كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين .#غذاؤكم_أمانة pic.twitter.com/86CofxKBes — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) May 16, 2020

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن بلدية المعابدة صادرت أيضا 81 عبوة مجهولة المصدر من مشروب السوبيا تم ضبطها بحوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين.