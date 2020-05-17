مشهد مأساوي لسيارة تدهس 4 أطفال في مصر… فيديو

شهدت إحدى محافظات مصر حادثا مأساويا، لسيارة مسرعة دهست 4 أطفال أمام إحدى المحال التجارية، التي كانوا يقفون أمامها، قبل وقوع الحادث.

ونشر موقع مصراوي لقطات مجمعة لفيديوهات رصدتها كاميرات مراقبة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد لحظة دهس سيارة لـ 4 أطفال في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

ورصد مقطع الفيديو ظهور السيارة، التي كانت تسير بسرعة جنونية قبل أن تدهس الأطفال الأربعة، الذين كانوا يقفون أمام محل تجاري، تم تدمير بعض معروضاته أيضا، قبل أن تصطدم السيارة بأحد أعمدة الإنارة وتتوقف، بينما لاذ سائقها ومرافقه بالفرار من موقع الحادث.

ولفت الموقع إلى أن مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووجود حالات وفاة لأربع أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.