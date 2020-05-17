نتفلكس توجه رسالة لعادل إمام

وجهت شبكة "نتفليكس" العالمية رسالة للفنان المصري عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، الذي يوافق اليوم 17 مايو/ أيار.

ونشرت صفحة الشبكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على "تويتر" تدوينة تضم 6 صور للفنان المصري عادل إمام، أحدها موضوع على رأسه تاج، وتحمل كلمة "الزعيم".

وعلقت بعبارة "زعيم الضحك، الفن، والقلوب… كل عام وأنت بخير".

وأكد عادل إمام، في تصريحات صحفية أمس السبت، أنه إذا شعر أن الجمهور سأم من وجوده فإنه سيتوقف عن تقديم أعمال جديدة، مضيفا: "أو عندما أشعر بعدم وجود أفكار جديدة".

وتابع أنه يحسب عمره منذ أن حقق حلمه بامتهان الفن الذي يعشقه ويقدسه ويفرغ فيه كل مخزون طاقته، مضيفا: "بالرغم من المسيرة التي يراها الناس أنها كبيرة جدا، إلا أنني أشعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد لجمهوري الذي أقدره وأعشقه وأخاف من آراءه حتى هذا اليوم، وأتابع انتقاداته وأعمل على ضبطها وأخذها في عين الاعتبار".

ويوافق يوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ80، والذي ولد سنة 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.

زعيم الضحك، الفن، والقلوب ❤️ كل عام وأنت بخير. pic.twitter.com/AQ55fuJWdB — Netflix MENA (@NetflixMENA) May 17, 2020

ويعرض لعادل إمام في شهر رمضان أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.