هل جربت قبل ذلك حمية "كوفيد"... لن تصدق ما تفعله في جسدك خلال ساعات

تسببت حالة الإغلاق المنتشرة في معظم العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" في دخول مصطلحات جديدة إلى عالمنا.

ولعل أبرز تلك المصطلحات هي ريجيم (حمية) كوفيد، المنسوبة إلى مرض "كوفيد 19".

أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن ذلك الريجيم قد يحتاجه الكثير من البشر حاليا خلال وجودهم من المنزل، لأنه لا يساعد فقط على إنقاص الوزن خلال فترات الحجر المنزلي، بل يعمل على تقوية الجهاز المناعي الذي يكون بمثابة خط الدفاع الأول أمام أي فيروسات بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وتكفل خطة ريجيم كوفيد، حصول جسدك على العناصر الغذائية الحيوية المشاركة في الأداء الطبيعي للجهاز المناعي، مثل النحاس والأحماض الأمينية "أوميغا 3" وفيتامين د والحديد.

وحدد نظام حمية كوفيد أبرز الأطعمة التي يجب أن يتم تناولها لدعم المناعة وإنقاص الوزن الزائد، وجاءت على النحو التالي:

1- النحاس:

يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الجسم والأداء الطبيعي للجهاز المناعي وتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الخلايا العصبية وكسر الدهون وتكوين الكولاجين.

ويمكن الحصول على النحاس عند تناول: المأكولات البحرية مثل سرطان البحر والحبار والمحار، والمكسرات والفاصوليا والعدس وفول الصويا والفواكه والخضروات.

2- أحماض أوميغا 3 الدهنية:

أظهرت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تكافح الالتهابات ومقاومة الأنسولين والعديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعد أوميغا 3 في محاربة الاكتئاب، كما تلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أوميغا 3 قد تساعدك على فقدان الوزن ومحاربة السمنة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية هي: السلمون والسردين والتراوت وسمك السلور والرنجة والماكريل وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز والسبانخ.

The Covid-19 crisis has triggered a drop in the sales of meat among UK consumers. Taking the meat-free option won't hamper muscle growth or athletic performance if you follow the right diet plan as nutritionist TJ Waterfall reveals https://t.co/PXcGuVHoiV pic.twitter.com/vohI6N8BiT — Men’s Fitness Mag (@MensFitnessMag) April 30, 2020

​3- فيتامين د:

هناك أدلة متزايدة على أن فيتامين د قد يكون له فوائد لتقوية المناعة.

في الآونة الأخيرة، ذكرت دراسة أن انخفاض مستويات فيتامين د مرتبط بمعدلات أعلى من وفيات "كوفيد 19". اقترحت الدراسات أيضًا أن فيتامين د قد يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي، وفي الوقاية من أمراض القلب، ودرء الاكتئاب وزيادة فقدان الوزن.

يمكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو من الأطعمة التالية، مثل: صفار البيض والسردين والسلمون والروبيان (الجمبري) والأطعمة المدعمة مثل عصير البرتقال والحليب والزبادي والحبوب هي أطعمة يجب تناولها لتحسين مستويات فيتامين د.

4- الحديد:

يساعد الحديد على تعزيز المناعة وزيادة نسب الهيموجلوبين في الدم، الذي يساعد بدوره على القضاء على التعب والحفاظ على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم. يعد الحديد من المغذيات الدقيقة المهمة للحمل الصحي.

ويمكن الحصول على الحديد من الأطعمة التالية: البيض والكبد ولحم البقر والسلمون المعلب والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص والمكسرات مثل الكاجو واللوز والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ واللفت والبروكلي.

5- الألياف الغذائية:

الألياف الغذائية تساعدك على إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.

كما أن الألياف تعزز وجود بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي تساهم في تقوية نظام المناعة الصحي، علاوة على أن الألياف ضرورية لصحتك الهضمية وحركات الأمعاء المنتظمة بين العديد من الوظائف الجسدية الهامة الأخرى.

ويمكن الحصول على الألياف من تناول البروكلي والجزر والبازلاء والفاصوليا والبقول والتوت والكمثرى والبرتقال والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.