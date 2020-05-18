مانشستر سيتي الإنجليزي يتفاعل مع مسلسل "البرنس" بعد هذا المشهد

علق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ظهور قميصه في أحد مشاهد مسلسل "البرنس"، الذي يذاع في الفترة الحالية خلال شهر رمضان.

وظهر قميص مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توج باللقب العام الماضي، برفقة الفنان محمد دياب الذي ظهر في دور شرير حيث استعان به أشقاء محمد رمضان في المسلسل من أجل الانتقام منه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة للمشهد على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها "مش أخلاقنا دي يا دياب".

​وشهدت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "البرنس" محاولة دياب "كتكت" قتل محمد رمضان "رضوان"، وذلك بعد اتفاق إخوته على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن رضوان استطاع أن يفلت منه وتبادلا الضرب.