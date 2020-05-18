سنوب دوغ يظهر بمقطع مصور جديد من سيارته... شاهد

ظهر فنان الراب الأمريكي سنوب دوغ، في مقطع مصور على منصة "تويتر" وهو يجلس في سيارة مرددا كلمات من أغنية Frozen.

مغني الراب الأمريكي الشهير بأغانيه التي يستخدم فيها الكثير من مقاطع العنف والعصابات، فاجأ محبيه بترديده لبعض الكلمات من هذه الأغنية لتنهال الكثير من التعليقات على مواقع التواصل.

i would like to talk about this video of snoop dogg listening to the frozen soundtrack in his parked car pic.twitter.com/v46yLAwFwl — amy brown (@arb) May 13, 2020

وردد سنوب دوغ في المقطع قائلا "أجلس فقط في السيارة أستمع إلى ”Let’s It Go“.

وقال للجماهير "دعنا نذهب. سأخرج قريبا".

وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.