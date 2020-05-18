ياسر جلال "الفتوة" يصدم جمهوره على الهواء مباشرة: مش قادر أخد نفسي... فيديو

شعر عدد كبير من عشاق الفنان المصري ياسر جلال، بالصدمة، بسبب تعرضه لوعكة صحية على الهواء مباشرة.

وكان ياسر جلال في لقاء على الهواء مباشرة بقناة "الحدث" للحديث عن دوره في مسلسل "الفتوة"، ولكنه ظهر وعليه علامات الإعياء الشديد.

ورفض ياسر جلال الرد على أسئلة المذيعة لميس الحديدي، وقال لها: "أشعر بالدوار قليلا، قد يكون أحد أعراض ما بعد الإفطار".

وأردف سريعا "لا أستطيع أن أخذ نفسي، وربما أعاني نوع من الهبوط نسبيا، لا أستطيع الرد على أسئلتك بشكل متعمق".

وتابع ياسر جلال قائلا "قد لا أستطيع الرد على أسئلة طويلة من الممكن أن أجيب إجابات قصيرة مقتضبة".

وأصاب ظهور ياسر جلال بتلك الطريقة، حالة من القلق لدى معظم عشاقه، خاصة وأنه تصدر تريند "غوغل"و "تويتر" بعدما حظى مسلسله "الفتوة" بنسب مشاهدة مرتفعة.

وحاول بعد ذلك ياسر جلال طمأنة جمهوره برده في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قال فيها: "حالتي الصحية جيدة، ولا صحة لشعوري بأي أعراض مرضية من أي نوع".

وتابع قائلا "أصبت فقط بإرهاق سبب لي دوار مفاجئ، بسبب الصيام مع ارتفاع درجات حرارة الجو والإجهاد الشديد بسبب التصوير المستمر على مدار شهور متتالية".

وأردف ياسر جلال قائلا "الدوار المفاجئ انتهى تماما بعد دقائق قليلة وأثناء استمرار المداخلة التلفزيونية، حيث إن الأمر لم يتخط الإرهاق المفاجئ، الذي انتهى في وقتها".

ويشارك ياسر جلال بطولة مسلسل الفتوة، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم، مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خليل وإنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.