بعد 6 أشهر… يوسف الشريف يعلن انتهاء "النهاية"

أنهى الفنان المصري يوسف الشريف تصوير آخر مشاهده بمسلسل "النهاية" الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، بعد أن خاض رحلة من العمل به استغرقت نحو ستة أشهر.

وجمعت المشاهد الأخيرة بين الفنانين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وغيرهم من أبطال "النهاية" الذي يعد أول مسلسل خيال علمي في الدراما العربية.

وحقق "النهاية" نجاحاً لافتاً وتدور أحداثه في العام 2120، حول مهندس يدعى زين يقوم بدوره يوسف الشريف، يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، ويواجه تحديات خطيرة بعد ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.