بطلة مسلسل "النهاية" تحسم جدل اشتراط يوسف الشريف عدم لمس زميلاته أثناء التصوير

حسمت الممثلة المصرية، سهر الصايغ، الجدل المثار بشأن اشتراط الفنان يوسف الشريف في عقده عدم لمس النساء أثناء تصوير مسلسل "النهاية"، الذي يعرض خلال شهر رمضان.

ونفت الصايغ هذه الشائعة، مؤكدة أن هناك عددا من الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ولفتت إلى أنها لا تمتلك حسابا رسميا على موقع " تويتر"، ولا صحة فيما نشر عن لسانها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا تغريدات منسوبة لسهر الصايغ، تتحدث فيها عن أعمالها في موسم دراما رمضان الجاري، ومهاجمتها لبعض المسلسلات المعروضة في نفس الموسم.

من ناحية أخرى، أنهى يوسف الشريف تصوير آخر مشاهده في مسلسل "النهاية" الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، بعد أن خاض رحلة من العمل به استغرقت نحو 6 أشهر.

وجمعت المشاهد الأخيرة بين الفنانين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وغيرهم من أبطال "النهاية" الذي يعد أول مسلسل خيال علمي في الدراما العربية.

وحقق "النهاية" نجاحاً لافتاً، وتدور أحداثه في عام 2120، حول مهندس يدعى زين يقوم بدوره يوسف الشريف، يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، ويواجه تحديات خطيرة بعد ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين.