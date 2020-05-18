أضخم بث مباشر للإفطار في العالم على "يوتيوب" في السعودية... فيديو

اختلفت الكثير من العادات في رمضان الحالي، ومنها الإفطار مع الأصدقاء والعائلة، لهذا السبب قرر ستة من مستخدمي "يوتيوب" العرب في السعودية إقامة إفطار افتراضي من منازلهم، يوم الثلاثاء، مما يسمح للأصدقاء والعائلة والمعجبين بالتواصل عبر الإنترنت مع الالتزام بقيود المسافات الاجتماعية في المملكة بسبب كورونا.

وسيحاول منشئو المحتوى وهم العراقي نور ستارز، والسوداني الأمريكي عمر حسين والمراسلون السعوديون محمد موشايا، وأسرة أنسالا، وأسرار عارف، تحقيق رقم قياسي عالمي جديد لموسوعة غينيس "لمعظم المشاهدات على الإفطار المباشر على "يوتيوب" على مستوى العالم".

ويبدأ البث المباشر في تمام الساعة 6 مساءً، (بتوقيت السعودية)، على قناة Moshaya على "يوتيوب" وسيستمر لمدة ساعة.

وقال محمد موشاية، الذي كان يصور مقاطع الفيديو مع عائلته منذ عام 2010، بحسب "arabnews": "رمضان هو عادة تجمع فيه الأصدقاء والعائلة في المساجد والمنازل للإفطار والصلاة معًا".

وأضاف: "مع هذا الوباء العالمي، فإن رمضان هذا العام يبدو مختلفًا تمامًا، ولهذا قررت أن أجند اثنين من أصدقائي في "يوتيوب" ليجتمعوا ويحولوا لحظة العزلة هذه إلى احتفال". الإفطار الافتراضي.

أما بالنسبة لعبد الله وعبد العزيز بكر، فبرأيهم موقع يوتيوب "لطالما غرس الإحساس بالعمل الجماعي فينا"

وقال الثنائي: "بصفتنا مراسلون سعوديون نحب دائمًا صناعة التاريخ والوصول إلى أهداف مستحيلة ، لذلك نحن متحمسون للغاية ويشرفنا أن نكون جزءًا من هذه التجربة".

وأضافا: "باعتبارنا منشئي محتوى ومستخدمي "يوتيوب"، فإننا نحب الترفيه عن الأشخاص، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، نشعر أنه من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الناس على تجاوز هذا الوباء حتى مع شيء صغير مثل رسم ابتسامة على وجوه الناس".