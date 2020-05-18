هواوي توضح نتائج قرارات واشنطن الأخيرة

أصدرت شركة هواوي الصينية بيانا نددت من خلاله بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.

ويأتي ذلك البيان بعد أن كثفت واشنطن العقوبات على هواوي، لأنها ترى أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيا أميركية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

نددت مجموعة #هواوي العملاقة للتكنولوجيا الاثنين بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدّها بأشباه الموصلات مشيرة إلى أنه هجوم "مؤذ" سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 18, 2020

​ومن المؤكد أن أعمال هواوي التجارية ستتأثر بلا شك بالضغوط الأميركية الأخيرة، مؤكدة أن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على واستمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض قيود على تصدير المنتجات الأميركية لشركة "هواوي" الصينية، لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، وفقا له.

وقال بومبيو: "الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض القيود على معظم الصادرات الأميركية لهواوي والشركات التابعة لها على القائمة (السوداء) بسبب الأنشطة التي تهدد الأمن القومي الأميركي والاستقرار الدولي".